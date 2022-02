Milan, Serafini: “La vittoria nel derby era prevedibile. Sul futuro di Kessie…” – ESCLUSIVA

La nostra redazione ha intervistato in esclusiva il noto giornalista Luca Serafini. In primo piano la vittoria del Milan nel derby e non solo

Il Milan ha vinto il derby contro l'Inter, ma la squadra pensa già alla sfida di Coppa Italia contro la Lazio. Riguardo all’attualità in orbita rossonera, la redazione di PianetaMilan.itha intervistato in esclusiva Luca Serafini, giornalista e saggista di fede rossonera. In primo piano non solo la vittoria contro l'Inter, ma anche il futuro di Kessie e non solo. Ecco cosa ci ha detto Serafini.

Come giudica la vittoria del Milan nel derby?

“Ha stupito tutti meno che me. Vittoria importantissima, ma anche prevedibile”.

Per quali ragioni?

“Perché, da alcuni racconti della vigilia, sembrava che il Milan non avesse chance. Però i rossoneri non si presentavano da ultimi della classe”.

Qual è stato il punto di forza del Milan di Pioli nel derby?

“Nel derby, come in tutte le partite: fare delle difficoltà i propri punti di forza. E’ un Milan consapevole dei suoi mezzi, che gioca con molta naturalezza e sicurezza”.

I rossoneri sono da scudetto?

“Assolutamente sì, mai pensato il contrario. In caso il Milan avesse perso, avrei avuto molti dubbi. Ma con questa vittoria è tutto riaperto”.

Che tipo di match si aspetta contro la Lazio in Coppa Italia?

“Il Milan non farà turn-over. Penso si giocherà la partita la massimo delle sue possibilità. La Coppa Italia è un obiettivo stagionale”.

Il Milan attuale le ricorda, anche solo vagamente, quello d’oro dei tempi di Berlusconi?

“E’ un Milan che sta lavorando per ritornare a quei livelli. Ma non ci arrivi dall’oggi al domani, come se nulla fosse. Ci vuole un percorso, che il Milan ha cominciato due anni fa con Pioli. Gradualmente si può tornare a quei fasti”.

Al fine di puntare allo scudetto occorreva un mercato di gennaio più consistente?

“Forse un difensore centrale in più poteva servire, ma va bene così. Il Milan è una squadra già molto competitiva, almeno da primi quattro posti sicuro”.

La vicenda Kessie potrebbe destabilizzare gli equilibri interni allo spogliatoio?

“Francamente non credo. E’ una vicenda che riguarda Kessie e la società”.

Come potrebbe andare a finire?

"Kessie ha le sue richieste, il Milan le sue proposte. Se Kessie non farà un passo verso il Milan, le strade si separeranno in maniera naturale, come è avvenuto con altri quest'estate".

