Milan, Pulisic saluterà i tifosi dopo la firma sul contratto | PM News

Come già anticipato, la giornata di domani sarà quella dell'arrivo in Italia di Christian Pulisic, con conseguente firma sul contratto che lo legherà al Milan. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, lo statunitense svolgerà le visite mediche di rito e, dopo l'idoneità sportiva, si recherà proprio in sede per ufficializzare il suo passaggio in rossonero. Una volta firmato il giocatore saluterà i tifosi fuori dal Museo di Casa Milan.