Milan, Pancaro: “Niente ripercussioni sul campionato” | ESCLUSIVA

Pancaro, che ha giocato in passato nel Milan, ha parlato del finale di stagione e del prossimo impegno, contro un'altra sua vecchia squadra.

Mancano due giorni al prossimo impegno del Milan, che sarà contro una squadra che Giuseppe Pancaro conosce bene. Ha giocato per entrambe le squadre. Sei anni in biancoceleste, dal 1997 al 2003, con 220 presenze e 7 gol, che lo hanno portato a vincere uno Scudetto, 2 Coppe Italia, 2 Supercoppe Italiane, una Coppa delle Coppe e una Supercoppa Europea per poi passare in rossonero. Due anni al Milan, con 56 presenze e 2 gol, con un altro Scudetto, un'altra Supercoppa Italiana e un'altra Supercoppa Europea vinte. Noi di PianetaMilan.it lo abbiamo sentito in esclusiva a poco dalla sua partita.