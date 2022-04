Mercato Milan – Dalla Francia, offerta per Caqueret del Lione: le ultime

Le ultime news di calciomercato sul Milan. Dalla Francia sono sicuri: i rossoneri hanno presentato un'offerta per Maxence Caqueret

Attenzione all'indiscrezione di calciomercato proveniente dalla Francia. Si sa che il Milan guarda spesso in Ligue 1 per pescare i suoi talenti. Mike Maignan, Pierre Kalulu e Yacine Adli sono esempi lampanti di tale visione. Per il futuro spunta il nome di un altro calciatore giovane che il Milan starebbe visionando in vista della prossima sessione.

Caqueret non avrebbe dato ancora una risposta definitiva proprio perché i rossoneri si sarebbero messi in mezzo, proponendogli un'offerta. Attenzione dunque a questo nome nuovo per il futuro: seguiranno aggiornamenti. Non solo Botman per la difesa del Milan: c'è l'occasione dal Psg. Le ultime news di mercato