Milan, Maniero: “Maldini ci sa fare, il merito è anche suo | ESCLUSIVA

Filippo Maniero, ex attaccante di Milan e Venezia, ha parlato dei meriti di Paolo Maldini nella risalita del club rossonero. Queste le dichiarazioni rilasciate in esclusiva alla nostra redazione: "Sono contento per Paolo. Al di là del giocatore ho avuto la fortuna di conoscere una persona straordinaria dal punto di vista umano. E' un ragazzo che nella sua grandezza da calciatore rispecchia la sua grandezza di uomo. E' sempre stato umile, dava la mano a tutti, e si è sempre impegnato al massimo. In un altro ruolo sta facendo vedere, con Massara e agli altri dirigenti che ci sanno fare. Quando i risultati arrivano ci sono i meriti dei giocatori, dell'allenatore ma anche di chi c'è dietro che decide chi acquistare o vendere. Uno come Maldini sa come si fa e quindi lo sta trasmettendo all'intera squadra e alla società. Sono contento e gli auguro di migliorare e di raggiungere i successi con la squadra così come quelli che ha raggiunto da calciatore". Clicca qui per leggere la nostra intervista esclusiva completa