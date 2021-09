Milan, Maniero: “Leao? Se darà continuità è fenomenale” | ESCLUSIVA

Filippo Maniero, ex attaccante di Milan e Venezia, ha parlato delle qualità di Rafael Leao in esclusiva ai microfoni di PianetaMilan.it

Filippo Maniero, ex attaccante di Milan e Venezia, ha parlato delle qualità di Rafael Leao in esclusiva ai microfoni di PianetaMilan.it. Queste le dichiarazioni: "Il discorso è simile a Rebic. Fa partite o spezzoni di gare straordinarie, ma poi dopo fa fatica. Non si fa dare palla e non fa quello che sa fare. E' un giocatore giovane e dunque ha grandi margini di miglioramento. Nel calcio la continuità di rendimento fa salire le quotazioni del ragazzo se stesso. Se lui e Rebic danno continuità sono due giocatori fenomenali, ma devono migliorare in queste cose qua". Clicca qui per leggere l'intervista esclusiva completa