Milan, Lopez: “Kessie? Il Barcellona è un’opzione vera” | Esclusiva

Marcos Lopez, giornalista de ‘El Periòdico’, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Pianeta Milan. Le dichiarazioni su Franck Kessie

Marcos Lopez, giornalista spagnolo de 'El Periòdico', ha parlato in esclusiva ai microfoni di PianetaMilan.it. Franck Kessie interessa al Barcellona? Questa la risposta: "Sì, è una vera opzione. Il Barça è interessato a lui, resta da vedere, però, se l'accordo economico sarà finalmente raggiunto. Ma l'interesse c'è perché soddisfa anche tutte le condizioni che il Barça sta cercando. Un giocatore di alto livello, già molto affermato, con esperienza nell'élite, contratto in scadenza, quindi non deve pagare nulla per il trasferimento".