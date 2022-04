Milan, le condizioni di Bennacer e Ibrahimovic | PM

Stamattina il Milan si è allenato. Ecco le ultime notizie su Ibrahimovic e Bennacer, che dovrebbero essere disponibili domenica.

Stamattina il Milan si è allenato a Milanello: secondo giorno di lavoro dopo i due di riposo concessi. C'era ovviamente grande attenzione su Ismael Bennacer e Zlatan Ibrahimovic: entrambi ieri avevano svolto lavoro a parte e l'algerino classe 1997 aveva anche saltato l'ultima trasferta. Buone notizie secondo quanto risulta a noi di PianetaMilan.it, anche se non del tutto: Bennacer, infatti, oggi ha svolto lavoro personalizzato, ma in campo. Un primo passo quindi verso il rientro in gruppo che potrebbe esserci già domani. Lo svedese classe 1981, invece, procede con i propri programmi di lavoro. Quindi un allenamento personale, non causato da acciacchi, ma previsto. Entrambi dovrebbero esserci domenica.