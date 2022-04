Mino Raiola: “È la seconda volta che mi uccidono in quattro mesi”

A quanto pare Mino Raiola non è morto. Clamoroso. Il procuratore stesso su Twitter ha detto di star bene. Solo un po' arrabbiato...

Clamoroso a dir poco, ma a quanto pare Mino Raiola è vivo. L'augurio è che sia realmente così e che non siano solo notizie date per gestire meglio la situazione e ritardare l'annuncio ufficiale. L'ultima smentita arriva direttamente da Mino Raiola, tramite i social. Il procuratore ha scritto un messaggio incredibilmente ironico vista la situazione.

Ecco le sue parole: "Stato di salute per chi se lo chiede: incazzato la seconda volta in 4 mesi mi uccidono. Sembrano anche in grado di rianimare". Mino Raiola, quindi, reagisce scherzando e anche con un po' di arrabbiatura alla notizia che lo darebbe per morto. In effetti era già successo negli scorsi mesi che si diffondesse la notizia, ma mai con questa certezza. Speriamo che stia davvero ancora bene. Queste intanto le reazioni sui social alla notizia della morte >>>