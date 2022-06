Milan, la maglia Scudetto celebrativa nera torna in vendita | PM

La gioia dei tifosi per lo Scudetto vinto dal Milan è stata davvero incredibile e si è riversata anche sull'acquisto di magliette e vario materiale, che ha portato a un record di vendita (5 volte superiore al record precedente). In 24 ore sono stati venduti più di 15 mila articoli celebrativi. La maglia più richiesta è stata senza dubbio quella nera della Puma, indossata dalla squadra durante i festeggiamenti a Casa Milan e sul pullman scoperto. I tifosi del Milan però sono tantissimi e non tutti sono riusciti ad aggiudicarsela in tempo: in una settimana è andata sold-out. Disperazione per tutti quelli che non sono riusciti ad acquistarla, che hanno invaso i profili del Milan chiedendo di rimetterla in vendita.