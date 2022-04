Milan, Kalac: “Leao forza della natura, non deve montarsi la testa” | Esclusiva

Zeljko Kalac, ex portiere del Milan, ha parlato delle qualità di Rafael Leao. Il portoghese, a suo avviso, è 'una forza della natura'

Zeljko Kalac, ex portiere del Milan, ha parlato delle qualità di Rafael Leao. Il portoghese, a suo avviso, è una forza della natura, ma non deve montarsi la testa per quanto sta facendo in questa stagione. Queste le dichiarazioni rilasciate, in esclusiva, a noi di PianetaMilan.it.