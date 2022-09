Milan, Jacobelli: “Leao? La trattativa si evolverà in modo positivo” | Esclusiva

Il noto giornalista Xavier Jacobelli si è detto fiducioso sul rinnovo di Rafael Leao con il Milan. D'altronde non avrebbe senso valorizzare un giovane per poi non trattenerlo. Queste le dichiarazioni rilasciate, in esclusiva, alla redazione di PianetaMilan.it .

Nel nuovo Milan di Cardinale ci sarà ancora spazio per Rafa Leao? "Certamente sì. Quando un calciatore come Leao si impone l'attenzione nazionale e internazionale suscita gli appetiti di altri grande squadre. Il fatto che il Milan abbia resistito alle lusinghe che erano state avanzate in particolare dal Chelsea è stato molto indicativo. Adesso sappiamo come sia in ballo la trattativa per il prolungamento del contratto dell'attaccante portoghese. Penso che si evolverà in modo positivo, le intenzioni del Milan sono molto chiare. D'altra parte non avrebbe senso puntare sulla valorizzazione di un giovane talento come è stato il caso di Leao per poi non continuare con questa strada e non confermarlo. In questo momento penso che il Milan sia molto felice di Leao e che Leao sia molto felice di stare al Milan. Questa è la strada, poi il futuro nessuno lo conosce ma certamente conosciamo la linea strategica del Milan che è stata confermata con le operazioni di mercato di questa estate".