Milan, Jacobelli: “Troppi gol subiti? Ecco perché non è un problema” | Esclusiva

Il Milan subisce qualche gol di troppo? Il noto giornalista Xavier Jacobelli non fa drammi e non ha dubbi sulla difesa rossonera. Queste le dichiarazioni rilasciate, in esclusiva, alla redazione di PianetaMilan.it .

"No. Io penso che in questo momento della stagione il Milan abbia dimostrato soprattutto in Europa tutto il suo valore. Mi è piaciuto lo spirito con cui ha affrontato l'impegno con il Salisburgo prima e poi con la Dinamo Zagabria. Ripeto, in questo momento siamo in una fase di totale rodaggio. Lì ci possono essere anche degli errori o delle incertezze in difesa, ma questo non inficia minimamente il valore assoluto del Milan che rimane una delle squadre favorite per la vittoria dello scudetto". Maldini, aneddoti e retroscena su presente e futuro del Milan >>>