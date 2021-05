Milan, Ielpo: “Qualificazione Champions? La Juventus è messa male” – ESCLUSIVA

L'ex portiere Mario Ielpo, intervistato in esclusiva da Pianetamilan.it, ha parlato della lotta Champions: "La Juventus è messa male"

L'ex portiere Mario Ielpo è stato intervistato in esclusiva da Pianetamilan.it. Ielpo ha parlato della lotta per un posto in Champions League: "Juve e Lazio sono in una situazione disperata. I bianconeri dovrebbero sperare in un passo falso del Napoli, che non vedo possibile sulla carta perchè la squadra di Gattuso ha delle partite "normali" ed è la compagine più in forma del campionato. Mi sembra difficile che non vinca le prossime due partite. Anche l'Atalanta dovrebbe vincere contro il Genoa nel prossimo turno. La Juventus la vedo messa male". Ielpo, inoltre, ha parlato anche di Vlahovic. Ecco cosa ha detto.