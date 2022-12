Milan, Ielpo: “Rischioso avvicendare Mirante e Tatarusanu” | ESCLUSIVA

Milan, le parole di Mario Ielpo su Antonio Mirante

"Questo non lo so, è da tanto che non lo vediamo in partite ufficiali. Non credo che ci sia un avvicendamento di questo tipo perché sarebbe rischioso. Rischi di bruciare entrambi, se poi Mirante non gioca bene inizi a far giocare di nuovo l'altro. Un conto è se tu prendi un altro portiere e punti su di lui, invece dall'avvicendamento interno fai capire che bocci Tatarusanu. Questo sinceramente non lo vedo perché le sue prestazioni sono sufficienti, non mi pare che ci sia bisogno di questo cambio". Milan, il rinnovo di Giroud potrebbe tardare: la situazione.