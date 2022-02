Milan, i rinnovi di Theo Hernandez e Gabbia sono imminenti | PM News

Calciomercato Milan: buone notizie per i rinnovi di contratto di Theo Hernandez e Gabbia, difensori del Milan che a brevissimo firmeranno. Le ultime.

Arrivano buone notizie in casa Milan riguardanti i rinnovi di contratto di Theo Hernandez e Matteo Gabbia, difensori rossoneri. Il francese classe 1997 e il centrale del 1999 hanno entrambi i contratti in scadenza nel 2024, ma secondo quanto appreso da noi di PianetaMilan.it molto presto prolungheranno con rispettivo aumento di ingaggio. L'annuncio potrebbe arrivare già nei prossimi giorni, magari la prossima settimana, se non già questa. Un modo per blindarli. Theo Hernandez è richiestissimo e ha già una valutazione da 48 milioni, destinata ad aumentare moltissimo. Così il Milan si garantisce o una cessione ricca o un legame duraturo. Idem per Gabbia, che a oggi vale circa 5 milioni e potrà crescere ancora dopo un percorso in prestito. Insomma, la firma di entrambi è imminente.