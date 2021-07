Milan, Hognon: “Maignan sarà il portiere della Francia” | ESCLUSIVA

Vincent Hognon, ex difensore francese ed ex allenatore di Nancy e Metz, ha parlato di Mike Maignan, nuovo portiere del Milan

L'ex difensore francese Vincent Hognon, ha parlato - in esclusiva ai nostri microfoni - di Mike Maignan, nuovo portiere del Milan. Queste le dichiarazioni rilasciate dall'ex allenatore di Nancy e Metz sul ruolo di Maignan nella nazionale francese in un prossimo futuro: "Auguro a Lloris di continuare a giocare il più a lungo possibile in nazionale ma il giorno che smetterà è già pronto Maignan, che in questi ultimi anni ha scavalcato anche Steve Mandanda e Alphonse Areola nelle gerarchie".