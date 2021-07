Hognon: “Milan, hai sostituito Donnarumma con un portiere molto forte”

Vincent Hognon, difensore degli anni '90 e 2000 ed ex allenatore di Nancy e Metz, ha parlato di Donnarumma e del suo erede al Milan, Maignan

Vincent Hognon, difensore degli anni '90 e 2000 ed ex allenatore di Nancy e Metz, ha parlato - in esclusiva ai nostri microfoni - di Gianluigi Donnarumma e del suo erede al Milan, Mike Maignan. Queste le sue dichiarazioni: "È strano che Donnarumma sia andato via come svincolato. Ma fa parte della vita dei club. Comunque il Milan lo ha sostituito con un portiere molto forte. Mike è un estremo difensore di alto profilo. Ha tanti margini di crescita soprattutto a livello di esperienza internazionale ed europea. Ha avuto un ruolo fondamentale nella vittoria del titolo del Lille nella passata stagione. Sa fare tutto, è bravo con i piedi e sulla linea di porta è fortissimo. Maignan è un bell'acquisto per il Milan".