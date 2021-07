Milan, Hognon: “Giroud? In Inghilterra faceva spesso gol” | ESCLUSIVA

Vincent Hognon, ex difensore francese, ha parlato di Olivier Giroud ai nostri microfoni: ecco cosa ha detto sul nuovo bomber del Milan

Intervenuto ai microfoni di 'PianetaMilan.it', Vincent Hognon, ex calciatore, ha speso delle parole su Olivier Giroud, nuovo attaccante rossonero. Ecco cosa ha detto sul centravanti ex Chelsea. "Giroud è un ragazzo che fa gol e chi fa gol poi alla fine gioca sempre. In Inghilterra aveva una concorrenza feroce ma quando giocava faceva spesso gol. Adoro questo ragazzo perché ha lottato per costruirsi una lunga carriera e non ha sempre avuto una vita facile da calciatore. E' arrivato abbastanza tardi nel calcio che conta ma sono contento per la carriera che ha fatto".