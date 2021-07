Milan, Hognon: “Ballo-Touré? Ha difficoltà nel difendere” | ESCLUSIVA

Vincent Hognon, ex difensore francese, ha parlato ai microfoni di 'PianetaMilan.it' del nuovo terzino rossonero Fodé Ballo-Touré

Intervenuto ai nostri microfoni, Vincent Hognon, ex difensore di Nancy, Saint-Etienne e Nizza, ha parlato del nuovo terzino rossonero Fodé Ballo-Touré. Ecco cosa ha detto sul calciatore franco-senegalese. "Ballo-Touré garantisce un buon apporto in fase offensiva ma ha delle difficoltà quando deve difendere a volte. Nell’uno contro uno soffre". Il calciatore è arrivato dal Monaco per quattro milioni di euro più 500 mila di eventuali bonus legati alla qualificazione in Champions e al numero delle presenze. Ieri pomeriggio, il classe '97 ha fatto la sua prima apparizione con la maglia rossonera durante l'amichevole contro il Modena. Brandt, Ilicic e non solo: ecco le top news di oggi sul mercato del Milan.