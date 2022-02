Milan, Gnocchi: “Kessie? Renato Sanches molto meglio di lui” | Esclusiva

Gene Gnocchi, noto tifoso del Milan, ha parlato dell'addio di Franck Kessie e del suo possibile sostituto, Renato Sanches

Gene Gnocchi , noto tifoso del Milan, ha parlato dell'addio di Franck Kessie e del suo possibile sostituto, Renato Sanches. Queste le dichiarazioni in esclusiva ai microfoni di PianetaMilan.it .

Kessie rinnoverà? “Temo di no, ma non importa”.

Accetterebbe di vedere Kessie, per esempio, nella Juventus? "No, sarebbe un tradimento, così come se andasse in qualsiasi altra squadra italiana. Vada all'estero, tanto è molto richiesto…".