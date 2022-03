Milan, Gaudenzi: “Intercontinentale a Tokyo indimenticabile” | Esclusiva

Gianluca Gaudenzi, calciatore del Milan nella stagione 1990-1991, ha raccontato la sua emozione dopo la vittoria della Coppa Intercontinentale

Gianluca Gaudenzi , calciatore del Milan nella stagione 1990-1991, ha ricordato la sua emozione dopo la vittoria in Coppa Intercontinentale per 3-0 contro l'Olimpia di Asuncion a Tokyo. Arrigo Sacchi gli concesse anche la gioia di giocare uno scampolo di partita. Queste le dichiarazioni rilasciate, in esclusiva, ai nostri microfoni.

Se le dico “Milan” cosa le viene in mente? “Sarò sempre grato al Milan per quello che mi ha dato. Una mentalità unica al mondo. Ricordo ancora l’intercontinentale a Tokyo. Vincemmo meritatamente la competizione. Sacchi credeva in me: mi fece entrare gli ultimi 20’ della finale, al posto di Donadoni. La più grande emozione della mia carriera”. Ecco le Top News di oggi sul Milan: Renato Sanches vicino, incontro per Gianluca Scamacca