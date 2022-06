Milan, E. Rossi: “Messias? Nessuno come lui. Prezioso come Leao” | Esclusiva

Ezio Rossi, allenatore di Junior Messias in Serie D, ha parlato delle qualità del brasiliano, definito 'prezioso come Rafael Leao'

Redazione

Riguardo al riscatto di Junior Messias da parte del Milan nei confronti del Crotone, la redazione di PianetaMilan.it ha intervistato in esclusiva Ezio Rossi, ex calciatore e primissimo mentore dell'esterno brasiliano ai tempi del Chieri (Serie D piemontese; 2016-2017). Queste le dichiarazioni.

Quanto è stato importante Messias nella vittoria dello scudetto del Milan? “Secondo me moltissimo, è un elemento chiave in un organico come quello rossonero. Corsa, velocità, spirito di sacrificio, rapidità di pensiero… Non ci sono tanti calciatori così in circolazione, al giorno d’oggi”.

Qual è il ruolo maggiormente congeniale al brasiliano? “Esterno destro d’attacco a sinistra. Nessuno è come lui. Per capire chi è Junior Messias, si veda il gol che ha segnato all’Atletico Madrid quest’anno. Lì c’è tutto quanto lui”.

Pioli è stato un tecnico decisivo nella sua maturazione? “Io, quando era arrivato al Milan, ero convinto che avrebbe fatto grandi cose. Lo dicevo, ai tempi, quando passò al Gozzano, lo confermai quando approdò al Crotone e l’ho sostenuto, oltre a continuare a sostenerlo, ora che è al Crotone. Il calcio di Stefano (Pioli ndr) è moderno, offensivo e esaltante per calciatori con le sue caratteristiche”.

Davanti ha trovato, tuttavia, oggettivamente poco spazio… “Vedrete la prossima stagione. Secondo me Messias, per caratteristiche, è prezioso per il Milan quanto Leao”.

C’è un calciatore del Milan del passato a cui è accostabile? “Dal primo momento in cui l’ho visto, ho pensato che fosse accostabile – per doti aerobiche – a Gigi Lentini. Potrebbe aspirare a seguire il medesimo percorso nel club rossonero”.

Ha qualche aneddoto che la lega a lui? “Uno in particolare no. Posso, tuttavia, rivendicare di essere stato il primo a aver creduto in lui in tempi non sospetti. Lo proposi, ai tempi del Chieri, al Genoa e – soprattutto – all’Atalanta. Pensavo che, per caratteristiche, fosse congeniale al calcio di Gasperini. Al Milan sta facendo cose incredibili. E, ripeto, aspettiamo il prossimo anno…”.

Il Milan parte in pole position per lo scudetto? “I campioni d’Italia non possono non partire in pole per lo scudetto. A mio avviso, i rossoneri hanno tutte le carte in regola per ripetersi. L’idea di calcio di Pioli è nettamente più avanti”.

Ha militato tanti anni nel Torino: come vedrebbe, eventualmente, Belotti in rossonero? “Belotti è una garanzia. Al Milan occorre una prima punta, senza ombra di dubbio. Potrebbe servire, in relazione al calcio di Pioli, di cui si parlava prima”. Milan, chance di prendere Dybala? Le ultime news di mercato >>>