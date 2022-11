Milan, Eranio: “Rinnovo Leao? Se dai otto milioni a lui… | Esclusiva

Stefano Eranio, ex calciatore del Milan, ha parlato del rinnovo di Rafael Leao e dei possibili rischi di rompere alcuni equilibri di spogliatoio

Stefano Eranio , ex calciatore del Milan, ha parlato del rinnovo di Rafael Leao e dei possibili rischi di rompere alcuni equilibri di spogliatoio. Queste le dichiarazioni rilasciate, in esclusiva, alla redazione di PianetaMilan.it .

Eranio sul rinnovo di Rafael Leao

"Il problema è che ormai la Legge di Bosman permette che alcuni giocatori pretendano e vogliano quello che secondo loro valgono, ma non è così perché per la società diventa a volte difficile accontentare e si va fuori a quei paletti che molte volte rischi anche di spezzare lo spogliatoio. Se dai otto milioni a lui, gli altri chiedono non magari quelle cifre ma vogliono avvicinarsi. Così si inizia ad andare fuori gli equilibri". Il Milan nel cuore: conosciamo meglio il capitano della Primavera Andrei Coubis