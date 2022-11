Milan, Eranio: “Di Bennacer ne trovi in giro, si può rimpiazzare” | Esclusiva

Su Bennacer

"Di Bennacer, secondo me, ne trovi in giro, è un po' più semplice rimpiazzarlo. Non dico che non sia un buon giocatore. E' andato via Kessie, e secondo me era un giocatore forte e di qualità che riusciva anche a fare i gol. Era importante per il Milan. Bennacer, secondo me, è un po' più semplice trovare un giocatore che fa il lavoro che fa lui. Mentre Leao è uno che ti spezza le partite. E' anche vero che deve migliorare l'atteggiamento, lo ha già migliorato notevolmente, però son giocatori che hanno margini di miglioramento e pur giocando con un atteggiamento non proprio al 100% positivo è uno che ti spacca la partita. Quando è in condizione non esiste tenerlo perciò Leao è un peccato poterlo perdere, mentre invece Bennacer è giusto che possa guadagnare il giusto ma non che possa chiedere cifre esorbitanti perché, ripeto, secondo me è un po' più semplice da gestire". Il Milan nel cuore: conosciamo meglio il capitano della Primavera Andrei Coubis