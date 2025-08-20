Milan, è rivoluzione: Boniface al posto di Gimenez. Ma non sarà l’unico | PM News

Un’accelerazione sul mercato offensivo è legata, però, anche al futuro di Santiago Gimenez. Il giovane attaccante messicano, arrivato a gennaio, è seguito con insistenza da diversi club di Premier League e non è escluso che possa partire già in questa sessione. In tale scenario, l’innesto di Boniface andrebbe a coprire la sua uscita.
Il piano del Milan è chiaro: Boniface come sostituto di Gimenez e, al tempo stesso, la caccia a un altro grande nome per completare un reparto offensivo di Allegri.
