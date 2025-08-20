Milan, è rivoluzione: Boniface al posto di Gimenez. Ma non sarà l’unico | PM News

Pianeta Milan
Giorni di fuoco quelli per il Milan. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il club sta per chiudere Boniface, ma non sarà l'unico
Alessia Scataglini
Giorni di fuoco quelli per il Milan ed il suo calciomercato. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il Milan è ad un passo dal definire l’arrivo di Victor Boniface. L’attaccante nigeriano è sempre più vicino a vestire la maglia rossonera grazie a un’operazione impostata sulla base di un prestito con diritto di riscatto.

Milan, Boniface in arrivo, ma non sarà l'unico nome: lo scenario | PM News

La dirigenza del club di Via Aldo Rossi, però, non ha intenzione di fermarsi. Parallelamente, infatti, il Milan continua a lavorare su diversi profili: Dusan Vlahovic, Rasmus Hojlund e Casper Harder restano piste concrete e ben seguite, con contatti continui.

Un’accelerazione sul mercato offensivo è legata, però, anche al futuro di Santiago Gimenez. Il giovane attaccante messicano, arrivato a gennaio, è seguito con insistenza da diversi club di Premier League e non è escluso che possa partire già in questa sessione. In tale scenario, l’innesto di Boniface andrebbe a coprire la sua uscita.

Il piano del Milan è chiaro: Boniface come sostituto di Gimenez e, al tempo stesso, la caccia a un altro grande nome per completare un reparto offensivo di Allegri

