Durante: “De Ketelaere? Nessuno sa scovare talenti come Massara” | Esclusiva

Redazione

Il procuratore sportivo Sabatino Durante ha parlato del calciomercato del Milan, in particolare di Charles De Ketelaere e Renato Sanches. Giudizi anche su Divock Origi e Zlatan Ibrahimovic: queste le dichiarazioni rilasciate, in esclusiva, alla redazione di PianetaMilan.it.

Qual è il suo giudizio su De Ketelaere? “Me ne hanno parlato benissimo e l’ho visto parecchie volte in video. Ve lo dico, perché tanto lo so: il Milan non si è messo a seguirlo casualmente, dall’oggi al domani…”.

Da quando era monitorato dal Milan? “Conosco molto bene Ricky Massara. Sembra che se ne stia in sordina, in realtà è un fuoriclasse del mercato. Nessuno sa scovare talenti come lui. Lo conosco dai tempi in cui era il “secondo” di Andrea Camplone. Massara seguiva De Ketelaere da almeno un anno, se non più”.

Come giudica, sin qui, il mercato dei rossoneri? “Ditemi un acquisto che ha sbagliato il Milan sin qui. A mio parere è la squadra che ha sbagliato meno. In assoluto”.

Quale deve essere il prossimo step in casa Diavolo? “In mezzo al campo, almeno una pedina bisogna prenderla. In difesa acquisterei, inoltre, un centrale. Magari italiano. Acerbi? Perché no?”.

Il suo punto di vista su Origi? “Lo conosco da quando era al Rennes. Ricordo che Giroud venne accolto, un anno fa, con lo stesso “scetticismo”. I risultati sono sotto gli occhi di tutti. Potrebbe emularne il percorso”.

Al Milan è convenuto rinnovare Ibra? “Secondo me è stato soltanto tenuto per una semplice ragione di spogliatoio. Il campione non si discute, ma non so quante partite potrebbe giocare. Forse, in tal senso, un altro attaccante potrebbe servire”.

Ai rossoneri conviene puntare su Renato Sanches? “Mi chiedo quanto convenga al Milan mettersi a duellare con il Psg per Renato Sanches. E’ un buon giocatore, ma la domanda sorge spontanea: è così necessario?”.

Qual è il suo giudizio su Tonali? “Mi sembra un centrocampista di grandissime qualità. Di Tonali ero l’unico a parlare bene circa due anni fa. Credo che rasenti le qualità dello straordinario”.

Quali saranno le principali contendenti per lo scudetto? “Secondo me non bisogna sottovalutare il Milan. C’è un grande gruppo, specialmente a livello di dirigenti. Vi racconto il segreto vincente del Milan”.

Prego. “In casa rossonera, Massara e Maldini lavorano nella vecchia maniera. I direttori tecnici osservano gli allenamenti e si confrontano quotidianamente con l’allenatore. E’ questo il segreto di una sosicetà e squadra vincente”.

Che tipo di Milan si aspetta in Champions? “I rossoneri faranno un’ottima Champions. Il Milan deve avere l’ambizione di restare al vertice”.

Comunque. In chiave scudetto? Quali saranno le principali contendenti? “Per me se la giocano Milan e Inter. La Juve la vedo appena dietro. Roma e Napoli? Vedremo”. Milan, in difesa arriva un insospettabile? Le ultime news di mercato >>>