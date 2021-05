Milan, Damiani: “Theo Hernandez? E’ il miglior terzino in circolazione” – ESCLUSIVA

Il procuratore Oscar Damiani, nella nostra intervista esclusiva, ha parlato di Theo Hernandez, terzino sinistro del Milan

La redazione di Pianetamilan.it ha intervistato in esclusiva il procuratore Oscar Damiani. Damiani ha parlato anche di Theo Hernandez e delle voci sul possibile interesse del Psg per il terzino del Milan. Ecco cosa ha detto: "Fossi il Milan lo terrei, perchè nel ruolo è difficile trovare uno all'altezza. Ha fatto molto bene. Deve migliorare nella fase difensiva, ma in attacco secondo me è il miglior terzino che ci sia oggi in circolazione. Mi auguro da milanista che rimanga". Ecco le altre dichiarazioni di Oscar Damiani.