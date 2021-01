Milan, Condò: “Scudetto? E’ una squadra che durerà, però…” / PM News

Condò sul Milan primo in classifica

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il giornalista sportivo Paolo Condò, in esclusiva ai nostri microfoni, ha espresso un parere su un possibile Milan da scudetto. Le dichiarazioni: "Mi aspettavo il Milan in testa alla classifica? Dipende dove mi metto come punto d'osservazione. Se penso allo 0-5 incassato un anno fa a Bergamo, ti dico di no. Non me l'aspettavo. Se invece parto dalla fine del campionato scorso, dov'era già stato la squadra più forte del post-lockdown, ti dico che ha fatto più di quanto mi aspettavo, ma ha fatto grandi cose e merita la posizione che ricopre. Sono stato uno dei primi a dire che il Milan era una cosa seria e che era una squadra che durerà. Non dico che vincerà lo Scudetto, ma potrà coltivare pensieri ambiziosi fino a primavera. L'ho pensato dopo il derby vinto in quel modo contro l'Inter".