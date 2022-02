Milan, Colombo: “Kessie? Darà tutto per la maglia fino alla fine” – ESCLUSIVA

Angelo Colombo, ex giocatore del Milan, nella nostra intervista esclusiva ha parlato anche di Franck Kessie e del suo probabile addio

Angelo Colombo, ex giocatore del Milan, ha rilasciato un'intervista esclusiva ai nostri microfoni. Colombo ha parlato anche di Franck Kessie, centrocampista che lascerà con ogni probabilità il club rossonero a giugno. Ecco cosa ha detto: "Secondo me andrà via, ma credo che darà tutto per la maglia, fino alla fine. E' un professionista serio, oltre che un ottimo centrocampista".