Milan, Colasanto: “Ibrahimovic? Vedo un futuro da team manager” | Esclusiva

Filippo Colasanto, procuratore sportivo, ha consigliato a Zlatan Ibrahimovic il ruolo da occupare in futuro, sempre all'interno del Milan

Renato Panno

Filippo Colasanto, procuratore sportivo, ha dichiarato di vedere Zlatan Ibrahimović al Milan anche dopo il ritiro dal calcio giocato. Lo svedese, a suo avviso, sarebbe perfetto in un ruolo motivazionale come quello del team manager. Queste le dichiarazioni rilasciate, in esclusiva, alla redazione di PianetaMilan.it.

Nei suoi discorsi, fa riferimento a un Milan molto giovane. In tal senso, è stato conveniente per i rossoneri il rinnovo di Ibra?“Ha parecchi acciacchi, possiamo definirlo una sorta di calciatore 'a mezzo servizio'. In spogliatoio serve un sacco però. Non solo in occasione degli allenamento, ma anche negli intervalli delle partite che contano”.

In quale ruolo potrebbe rendere al top al termine della sua carriera?“Io lo vedo, innanzitutto, nel Milan. Lo vedo in qualsiasi ruolo 'motivazionale'. Per esempio, team manager. Continuerei ad avvalermi di questa sua dote unica”. Milan, in difesa arriva un insospettabile? Le ultime news di mercato >>>