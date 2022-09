Milan, Cirillo: “Mercato tra i più positivi: ecco perché” | Esclusiva

Barbara Cirillo , giornalista di DAZN, ha parlato del mercato del Milan , della lotta scudetto in Serie A e del girone di Champions League. Queste le dichiarazioni rilasciate, in esclusiva, alla redazione di PianetaMilan.it .

La scorsa settimana ha avuto luogo il sorteggio Champions. Come giudica l’abbinamento del Milan? “La Champions rappresenta il vero banco di prova per squadra e allenatore per capire se questo modello adottato in campionato può funzionare anche in Europa”.