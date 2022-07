Milan, Carmignani: “Tonali? Non ho mai dubitato del suo valore” | Esclusiva

Pietro Carmignani, ex preparatore dei portieri del Milan di Arrigo Sacchi, ha parlato di Sandro Tonali come punto fermo del futuro

Pietro Carmignani, ex preparatore dei portieri del Milan di Arrigo Sacchi, ha incoronato Sandro Tonali, destinato a diventare uno dei punti fermi del club rossonero per il futuro. Carmignani ribadisce l'ammirazione nell'ex Brescia anche nel momento in cui, lo scorso anno, molti non volevano la sua conferma in rossonero. Queste le dichiarazioni rilasciate, in esclusiva, alla redazione di PianetaMilan.it.