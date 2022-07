Milan, Carmignani frena su Leao: “Non è un fuoriclasse” | Esclusiva

Pietro Carmignani , ex preparatore dei portieri del Milan di Arrigo Sacchi, ha spiegato perché Rafael Leao non è ancora un fuoriclasse. Queste le dichiarazioni rilasciate, in esclusiva, alla redazione di PianetaMilan.it .

"No, per me non lo è ancora. Sono sempre preoccupato quando sento che i giovani vengono esaltati dopo soltanto una stagione. Quando ero calciatore io, non succedeva così. Bisogna dimostrare di fare la differenza con maggiore continuità. Non è che fai un anno bene ed è a posto così. La qualità c'è, le doti anche, ma Leao non è ancora un fuoriclasse".