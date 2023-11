Milan, Cardinale a Milanello conferma Pioli sulla panchina | PM

La sconfitta di ieri è stata pesante e importante, perché il Milan è praticamente fuori dalla Champions League, e si è svolta sotto gli occhi di Gerry Cardinale, che oggi si è anche presentato a Milanello per incontrare Stefano Pioli, con cui ha pranzato. Il tecnico rossonero è appeso a un filo, ma per ora, secondo quanto risulta a noi di PianetaMilan.it, non è in discussione. Confermata la fiducia nei suoi confronti. Probabilmente le motivazioni sono due: l'aspetto economico e la mancanza di vere alternative. In ogni caso, ovviamente, la partita di sabato potrebbe improvvisamente cambiare tutto nuovamente. LEGGI ANCHE: "I quattro obiettivi del Milan", la nostra esclusiva di mercato >>>