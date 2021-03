Milan, Capello: “Tomori? Ha una caratteristica fondamentale” | ESCLUSIVA

Fabio Capello, ex tecnico rossonero, nella nostra intervista esclusiva ha esaltato Fikayo Tomori, difensore centrale del Milan

Fabio Capello, ex tecnico rossonero, ha rilasciato un'intervista esclusiva ai microfoni di Pianetamilan.it. Capello ha esaltato Fikayo Tomori, difensore centrale del Milan in prestito dal Chelsea: "Paolo Maldini e Frederic Massara sanno di calcio. Sono competenti, hanno visto le qualità di questo giocatore e sicuramente lo conoscevano da tempo. Hanno fatto un grande acquisto, perchè la velocità di Tomori è una delle cose più importanti che ci siano per un difensore, oltre ovviamente a saper marcare. La velocità aiuta molto". Capello, poi, ha dato un consiglio a Gianluigi Donnarumma.