Milan-Bologna, Vierchowod: “Difficile vincere se sei svogliato” | Esclusiva

Pietro Vierchowod, ex difensore rossonero, ha parlato di Milan-Bologna, ma anche del futuro di Zlatan Ibrahimovic. Queste le dichiarazioni rilasciate, in esclusiva, ai microfoni di PianetaMilan.it.

Come si spiega il pari contro il Bologna? “Ero allo stadio e ho assistito alla partita. Ho le idee molto chiare…”.

Prego. “E’ molto più semplice del previsto: il Milan ha pareggiato contro una squadra inferiore ed è un passo falso notevole”.

Per quali ragioni i rossoneri non sono riusciti a sfondare? “Difficile vincere se scendi in campo svogliato e gli avversari ti prendono tutte le seconde palle… Io avevo subito capito che tipo di partita sarebbe stata”.

C’è qualche calciatore da cui si aspetta qualcosa in più in questo rush finale? “Onestamente io sono contrario alle etichette. Ho sempre sentito parlar bene di Leao, Diaz e Messias… Non mi sembra che, ieri sera, si siano visti più di tanto…”.

E Ibra? Cosa ne pensa oggettivamente? “Ho giocato fino a 41 anni, so che cosa vuol dire: dopo un po’, la percezione delle cose sul campo ti cambia. E’ naturale…”.

Opterebbe pertanto per un suo addio? “Questa stagione ha tutte le carte in regola per terminarla. In ottica prossimo anno, deve fare valutazioni oggettive lui stesso. Non è semplice giocare a certi livelli di intensità. Però potrebbe continuare…”.

Il Milan è ancora la favorita numero uno per lo scudetto? “La classifica dice che il Milan è primo…”.

Chi teme maggiormente tra Napoli e Inter? "Tutte e due. Ma, a mio giudizio, tutto dipende dal Milan. Se ci saranno, nelle ultime partite, altri Milan-Bologna, sarà dura…".

