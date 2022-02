Milan, Bocci: “Kessie, ti faccio una domanda. Sul futuro di Ibrahimovic…” – ESCLUSIVA

In merito all'attualità legata al Milan, la nostra redazione ha intervistato Alessandra Bocci della Gazzetta dello Sport. Ecco cosa ha detto

Il Milan sogna lo scudetto, ma ci sono anche i rinnovi a tenere banco in casa rossonera. In particolare quello di Franck Kessie, che, a meno di clamorosi colpi di scena, non rimarrà a Milanello. Abbiamo parlato di questo e tanto altro con Alessandra Bocci, nota giornalista della Gazzetta dello Sport. Interessanti le sue parole anche in merito al futuro di Zlatan Ibrahimovic, attualmente infortunato.

Che tipo di epilogo prospetta dalla vicenda Kessie?

“Semplicemente un Milan che manterrà ferma la sua linea fino alla fine e il giocatore che, o fa inversione di marcia, oppure andrà via”.

I rossoneri non incombono nel rischio di perdere tutti i calciatori di maggiore talento?

“La linea di Elliott è chiara: i maxi-ingaggi non si danno. Quanto a Kessie: sicuramente la scorsa stagione è stata molto buona, ma di questa non si può certamente dire lo stesso. Al momento, opinione personale, non ha dimostrato di valere le cifre che rivendica”.

I tifosi rossoneri sono schierati totalmente a favore della società?

“Ero a San Siro domenica e, onestamente, ho percepito una certa scocciatura da parte dei tifosi rispetto a questa vicenda”.

E’ possibile sospettare che Kessie sia “ostaggio” del suo entourage?

“Può essere, Ma se così fosse Kessie non è certamente muto: può dichiararlo. Evidentemente la linea che lo riguarda è quella ufficiale, ossia che rivendica un ingaggio maggiore. E poi c’è anche una questione di prospettive di carriera…”.

Ossia?

“Quali sono le ambizioni di Kessie? Vuole giocare in un club storicamente titolato e prestigioso come il Milan oppure, pur di rivendicare un certo ingaggio, passare – per esempio - al Newcastle? Gli inglesi hanno una grande tradizione, ma – al momento – il progetto dei rossoneri è più avviato e con prospettive più chiare”.

Ibrahimovic è divenuto, paradossalmente, un problema per il Milan?

“Giroud ha dimostrato e sta dimostrando si essere un signor attaccante. Se il modulo è questo, inevitabilmente, uno tra Ibra e Giroud è di troppo”.

Possono coesistere?

“Dipende se Pioli cambierà o meno modulo. L’unico modo per farli coesistere, mi sembra, sia far giocare Giroud prima punta, con Ibra appena dietro. Ma, in primis, credo preverrà l’interesse della squadra”.

L’avventura rossonera dell’attaccante svedese è pertanto giunta all’epilogo?

“Non stiamo parlando di un giocatore qualunque, ma di uno che – a livello internazionale – porta al club un certo appeal. Credo resterà in rossonero finchè vorrà. Inoltre è una figura centrale per lo spogliatoio”.

I rossoneri sono i favoriti per lo scudetto?

“Il Milan non è, a mio parere, la favorita numero uno. Per esserlo, deve imparare a chiudere le partite molto prima. Il match contro la Sampdoria mi pare l’evidente riprova di questo”.

Quale deve essere, pertanto, l’obiettivo stagionale dei rossoneri?

“Entrare in Champions League e vincere la Coppa Italia. Si è iniziato un certo tipo di percorso un paio di anni fa e questa potrebbe essere la stagione giusta per portare un titolo in bacheca”. Milan, grande colpo di mercato dalla Juventus? Le ultime news >>>

