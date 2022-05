Milan, senti Bergwijn: “Futuro? Devo trovare la soluzione migliore” | Esclusiva

Steven Bergwijn, calciatore del Tottenham, ha rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva durante un'intervista per 'pianetamilan.it'

Alessandro Schiavone

Il futuro di Steven Bergwijn potrebbe essere lontano dal Tottenham. L'esterno olandese non è un titolare degli 'Spurs', club allenato da Antonio Conte e in piena lotta per conquistare un posto in Champions League. In passato il classe '97 è stato accostato anche al Milan, chissà se ci potrà essere un interesse dei rossoneri nei suoi confronti. Abbiamo parlato con il giocatore stesso del presente e di cosa ne sarà del suo futuro.

Buongiorno Steven, lei nel gennaio 2020 è passato dal PSV Eindhoven al Tottenham Hotspur. L’adattamento non e stato affatto facile nonostante il gol al debutto. Quali sono le differenze maggiori tra Eredivisie e Premier League?

"L’intensità è notevolmente più alta in Premier. E ci sono anche squadre più forti rispetto in Olanda perché le squadre inglesi hanno più soldi e di conseguenza giocatori più forti".

In Olanda lei è stato per anni forse il giocatore più determinante e decisivo, sia del PSV che di tutto il campionato. Dover ‘dividere’ i riflettori con fenomeni come Harry Kane, Son Heung-Min ed altri è stata dura?

"Io non la vedo così. Sono venuto a giocare in un club con giocatori di classe mondiale e per me è un piacere allenarmi e giocare con loro tutti i giorni. La loro presenza può solo rendermi migliore. Dover dividere i riflettori non c’entra nulla (con il momento difficile, ndr)".

Il Tottenham riuscirà a qualificarsi in Champions League?

"Se vinciamo la prossima abbiamo i biglietti per la Champions League in tasca. Io sono fiducioso perché abbiamo dimostrato di essere forti".

Al Tottenham giochi col contagocce. Cosa farai in futuro? In passato ti hanno cercato Milan, Ajax e altre big del calcio mondiale.

"Tornare in Olanda sarebbe una buona opzione. Dobbiamo trovare la soluzione migliore perché c'è il mondiale alle porte".

