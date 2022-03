Milan, Bargiggia: “Ibrahimovic? Io non rinnoverei. Ecco perché” | Esclusiva

Paolo Bargiggia, noto esperto di mercato, ha detto la sua sul possibile rinnovo di Zlatan Ibrahimovic con il Milan. Le dichiarazioni

Paolo Bargiggia , noto esperto di mercato, ha detto la sua sul possibile rinnovo di Zlatan Ibrahimovic con il Milan. Queste le dichiarazioni rilasciate, in esclusiva, ai microfoni di PianetaMilan.it : "Se devo esprimere un parere personale, fossi nel Milan non rinnoverei il contratto ad Ibrahimovic . E' vero che ha dato, che è carismatico, però ha troppi anni e ha avuto troppi infortuni. Evidentemente lui, lo dichiara ogni volta, ha una grandissima intenzione di continuare. Secondo me, forse, con una sorta di contratto 'a gettone', può anche darsi che il Milan lo rinnovi".

"Magari gli daranno una base fissa più dei bonus legati a presenze e gol, legati ad un'ottica di avere un ruolo dirigenziale come si è anche parlato. Io sapevo, fino a pochi giorni fa, che il Milan non avesse grandi intenzione di rinnovare, però il giocatore ha palesato in modo chiaro ed umile la volontà di continuare. Anche se parliamo di Ibrahimovic, queste cose accadono solo nel campionato italiano. In Premier League, ad esempio, i club inglesi, già vent'anni fa, quando un giocatore superava i trent'anni di età, i rinnovi di contratti andavano di anno in anni. Qui oltrepassiamo i quaranta".