Milan, Bargiggia: “Botman il preferito, Bremer alternativa di lusso” | Esclusiva

Paolo Bargiggia, noto esperto di mercato, ha parlato di Sven Botman e Gleison Bremer, due profili che piacciono al Milan per la difesa

"Botman è l'obiettivo numero uno però, ad oggi, non sono riusciti a chiudere la trattativa. Parliamo di una trattativa con una valutazione da circa 40 milioni di euro. Da quel che risulta sul giocatore c'è anche il Newcastle che non molla, quindi il Milan non è ancora riuscito a chiudere questa trattativa. Bremer, secondo me, è un'alternativa di lusso: abbiamo visto che giocatore è, conosce il campionato italiano. Su Bremer c'è l'Inter, quindi non è semplice. Ad oggi non c'è una terza via, credo che il Milan farà di tutto per mettere le mani su Botman facendo valere anche la storia del club che, chiaramente, non ha la stessa potenza economica del Newcastle ma ha altri elementi. Gli agenti sono stati incontrati parecchie volte dal Milan che sa che c'è questo disturbo del Newcastle".