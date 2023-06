Milan, Bargiggia: “Quando è mancato Berlusconi ho sentito nostalgia”

Un periodo importante per il Milan e la società. I rumor di calciomercato impazzano e i rossoneri dovranno muoversi per potere rinforzare la rosa da cosegnare a Stefano Pioli. Abbiamo parlato del calciomercato del Milan e della stagione rossonera insieme a Paolo Bargiggia , giornalista dell'emittente televisiva '7 Gold' esperto di calciomercato e che ha lavorato per tanti anni a Mediaset.

Un pensiero e un aneddoto su Berlusconi: "Quando è mancato Berlusconi ho avuto una reazione emotiva. Mi ha rattristato, c'è nostalgia. Anche se non ho avuto contatti stretti con lui nonostante abbia lavorato a Mediaset per 25 anni. Era avanti anche sul calciomercato. Fu il primo a prendere giocatori a fine contratto come Massaro o Bonetti, pagando il parametro. Fece investimenti importanti, pagò 13 miliardi di lire per Gullit. Prese Shevchenko dopo la tripletta contro il Barcellona. Io ero stato indirettamente coinvolto: quando il Milan ti chiedeva di poter visionare i calciatori, anche in redazione si facevano cassette e filmati. Attraverso Ariedo Braida, feci recapitare con la nostra produzione la cassetta di Sheva, che convinse Galliani e poi Berlusconi. Ricordi di un profondo innovatore. Fu il primo con il Milan di Sacchi a costruire due squadre. Nostalgia della persona e di un Mondo che non tornerà più". LEGGI ANCHE: Milan, Maldini e Massara erano vicini ad un colpo dall'Udinese >>>