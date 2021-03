Milan, Bajkowski: “Vi spiego i difetti del Manchester United” / PM News

Milan, ecco i difetti del Manchester United

Simon Bajkowski, giornalista del ‘Manchester Evening News’, ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni. Questi, a suo avviso, i difetti del Manchester United: “Durante la stagione lo United ha avuto problemi sia in difesa che in attacco. La coppia difensiva Harry Maguire-Victor Lindelöf non ha sempre fornito prove convincenti e non è molto affidabile mentre Eric Bailly ha avuto molti problemi fisici. Inoltre, Anthony Martial ha delle difficoltà a gestire la pressione che è inevitabile quando sei il centravanti titolare del Manchester United e sulla fascia destra hanno problemi simili. Bruno Fernandes è una macchina da goal e Scott McTominay sta facendo una grande stagione ma l’assenza di Paul Pogba negli ultimi mesi è stata una tegola non da poco per la squadra”. Clicca qui per leggere l’intervista completa