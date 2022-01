Milan, Antonini: “Theo Hernandez, che giocatore! È già un top” | ESCLUSIVA

Luca Antonini, ex terzino del Milan, ha parlato della stagione di Theo Hernandez. Il francese è in difficoltà? Queste le dichiarazioni

Theo Hernandez sta vivendo una stagione di alti e bassi: cosa gli manca per il salto di qualità definitivo? "Secondo me è già un top. Ha dimostrato in questi due anni di essere un gran bel giocatore. Ha bisogno in questo ultimo periodo di un po' più di continuità di prestazioni, anche in fase difensiva. Anche quando è andato in Nazionale ha fatto bene. È riuscito a diventare titolare della Francia e non veniva nemmeno considerato. Ora che ci è arrivato ha la possibilità di incidere maggiormente anche col Milan. Credo sia già un top e con il Milan possa ulteriormente crescere".