Milan, Icardi: “Mercato? Non arriverà nessuno. Squadra completa” | Esclusiva

Andrea Icardi, ex calciatore rossonero, ha parlato dell'esordio del Milan in Serie A, ma anche di calciomercato. Queste le dichiarazioni

Redazione

Andrea Icardi, ex calciatore rossonero, ha parlato dell'esordio del Milan in Serie A, ma anche di calciomercato. Nessun dubbio sul cammino del Diavolo in Champions League in questa stagione: la squadra di Stefano Pioli stupirà tutti. Queste le dichiarazioni rilasciate, in esclusiva, alla redazione di PianetaMilan.it.

E’ trascorsa una giornata di campionato. Come giudica l’esordio in campionato del Milan? “Insieme alla Juve, il Milan è la squadra che ha convinto di più. Più che altro, contro l’Udinese abbiamo visto un Milan molto sicuro dei propri mezzi…”.

Sotto quale aspetto, principalmente? “Sotto tutti i punti di vista. I rossoneri attaccavano subito il pallone e ripartivano veloci. Si vedeva che i ragazzi di Pioli erano interessati, in primis, al dominio del gioco”.

L’ha convinta, a livello complessivo, il mercato del Diavolo? “Questo potremo dirlo alla fine. Sicuramente il Milan ha fatto un buon mercato. C’è grande interesse per De Ketelaere. Aspettiamo a vederlo sul lungo termine, poi giudicheremo. Personalmente mi sembra talentuoso. Osserveremo come si adatterà alla Serie A. Ma ci sono tutti quanti i buoni propositi”.

Prospetta nuovi acquisti, da qui alla fine del mercato? “Non credo che, al Milan, possa arrivare qualcuno. La squadra è completa, ci sono più giocatori per ciascun reparto. Non c’è nulla da stravolgere”.

Tra Juve e Inter, qual è la squadra che dovrebbero temere di più i rossoneri? “Entrambe. Io, sul lungo termine, in ogni caso dico Inter. Con Lukaku, i nerazzurri hanno fatto un grande up-grade…”.

La Juve ha trionfato imperiosamente con il Sassuolo… “E’ vero, ma Inzaghi troverà la quadra e getterà le basi per fuggire via. Per me, la lotta scudetto sarà tra Milan e Inter”.

La possibile sorpresa? “Occhio alla Roma di Mourinho. A mio avviso, in questa sessione di mercato, è la squadra che si è rafforzata di più”.

Che tipo di Champions auspica da parte del Milan? “Sarà un Milan differente. Non è più una banda di giovani vogliosi di sorprendere. I rossoneri sono i Campioni d’Italia in carica. A mio avviso, il Diavolo stupirà tutti anche in Europa”. Milan, duello con l'Inter per un obiettivo: le ultime news di mercato >>>