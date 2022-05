Milan, A. Cruz: “Maldini? Strano non ci sia stato per tanto tempo” | Esclusiva

André Cruz, ex difensore del Milan, ha speso parole d'elogio per Paolo Maldini: uno che 'avrebbe potuto fare qualsiasi cosa dopo il ritiro'

