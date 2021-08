Milan alla francese, Adli potrebbe essere l’ultimo della colonia rossonera

Un Milan alla francese quello che sta nascendo grazie al capo scouting Geoffrey Moncada: Adli potrebbe aggiungersi alla colonia transalpina

Redazione

di Enrico Maggioni

Un Milan alla francese. I rossoneri possono vantare, sia in società sia in squadra, personalità transalpine capaci di fare la differenza sul mercato e in campo.

A capo dello scouting rossonero c’è il francese Geoffrey Moncada, ex-Monaco che ha fatto le fortune della squadra del Principato portando talenti generazionali (Kylian Mbappé su tutti).

Grande conoscitore del campionato e dei talenti francesi, Moncada punta molto sui giovani provenienti dal campionato d’Oltralpe.

Dopo l’arrivo, due stagioni fa, dello straripante Theo Hernandez, spagnolo di adozione ma francese di passaporto, lo scorso anno è giunto dal Lione il jolly difensivo Pierre Kaluku; schierato più spesso del previsto, Kalulu è diventato un’ottima alternativa ai titolari.

Il mercato del Milan targato 21/22 sembra confermare la volontà di puntare decisamente sui giocatori francesi, dovunque provengano.

In porta è arrivato Mike Maignan, campione di Francia con il Lille e futuro titolare della nazionale francese, mentre come lussuosa alternativa (o partner) di Zlatan Ibrahimovic in attacco la dirigenza ha acquistato Olivier Giroud, campione d’Europa con il Chelsea e bomber della Nazionale.

I due francesi hanno brillato nel precampionato rossonero: il portiere è rimasto imbattuto in ogni partita parando un rigore al gallese Bale mentre Giroud ha messo a segno 3 reti mostrando una classe fuori dal comune.

Ma non finisce qui: i nomi più accostati ai rossoneri in queste ore sono il talentuoso Yacine Adli, centrocampista classe 2000 del Bordeaux che sembra orami vicinissimo a diventare un calciatore rossonero per un cifra prossima a 10 milioni di euro, Alessandro Florenzi, jolly di fascia destra, ex PSG, e Tiémoué Bakayoko, rossonero due stagioni fa e che ritornerebbe volentieri a Milanello per mettere a disposizione di mister Stefano Pioli la sua fisicità.

Adli non sarà certamente l’ultimo giocatore francese che il Milan tratterà, considerata la grande stima dei dirigenti rossoneri per i transalpini. È possibile infatti che i dirigenti rossoneri stiano lavorando, fari spenti, a qualche altro colpo in entrata stante la necessità di completare la squadra. Occorre avere fiducia nella società che ha dimostrato più volte di saper scovare talenti francesi in grado di avere un ruolo chiave nella squadra. Le top news di oggi sul calciomercato del Milan: le ultime su Adli, Florenzi e non solo