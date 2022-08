Milan, Adriano Ancona: “Supererà il girone. Inizio da 6,5” | ESCLUSIVA

Abbiamo sentito in esclusiva Adriano Ancona, noto giornalista, sui temi del Milan tra campionato e mercato. Ecco tutte le sue dichiarazioni.

Un inizio di stagione tra alti e bassi per il Milan, con un mercato molto criticato e una stagione che incuriosisce tutti, sono stati i temi che Adriano Ancona ha affrontato in esclusiva con noi di PianetaMilan.it oggi. Ecco tutte le dichiarazioni del noto giornalista.

Cominciamo dal campionato. Come giudica il Milan visto contro Udinese e Atalanta: “Un Milan da 6,5. Il primo incontro probante è stato quello di Bergamo e i rossoneri hanno fatto molto bene. Secondo me il Diavolo c’è. Sia a livello di condizione fisica, sia a livello di condizione mentale, che è la più importante”.

Quale punto di forza individua nei rossoneri rispetto a tutte le altre: “Ha vinto l’anno scorso e ha cambiato pochissimo. I nuovi sono stati ineriti in corso d’opera, in maniera mirata e, soprattutto, in punta di piedi. Non serve stravolgere chissà che cosa se vuoi far bene”.

Quali aspettative nutre rispetto a De Ketelaere: "Secondo me può incidere in maniera significativa. Il belga può incidere fortemente. Sia a livello di qualità di gioco, sia dal punto di vista realizzativo. In più, ha risolto a Pioli una lacuna non da poco…”

Quale: "Il trequartista destro. L’anno scorso non si capiva chi era. Messias o Salemaekers, invece De Ketelaere è un giocatore fatto e finito sotto questo punto di vista”.

Qual è il suo giudizio su Origi: “Io non lo sottovaluterei. Porta gol e esperienza. Fattori che incidono sempre. Specie in campo europeo”.

A proposito di campo europeo, che tipo di Champions League prospetta: "Io ho grandi aspettative, il Milan ha tutto per far bene. Già l’anno scorso, quando veniva sottovalutato da tutti, ha disputato una signora competizione. Quest’anno, che è in prima fascia, non avrà difficolta a superare il girone”.

Chi si contenderà lo Scudetto, dal suo punto di vista: “Sarà una lotta molto impegnativa. Vedo il Milan, l'Inter e la Juventus sullo stesso piano. Appena dietro, ci metto Roma e Napoli: sarà battaglia tra tutte, colpo su colpo”.