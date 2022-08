Donati: “Il Milan mi ha convinto. Scudetto? Si decide a marzo” | Esclusiva

Riguardo all’attualità in chiave rossonera, la redazione di PianetaMilan.it ha intervistato in esclusiva Massimo Donati, opinionista DAZN

L'intervista integrale a Massimo Donati

L’ha convinta il Milan visto nelle prime due uscite?“Sì. Se devo dirla tutta, mi ha molto più convinto il Milan contro l’Atalanta rispetto che contro l’Udinese”.

Quali fattori l’hanno colpita in positivo in merito ai rossoneri?“Atleticamente e fisicamente è un ottimo Milan. I rossoneri sono a buonissimo punto di condizione. Contro l’Atalanta hanno affrontato una squadra più che ostica, difficile da superare fisicamente, specie in questa fase. La squadra di Pioli ha costretto quella di Gasperini a abbassarsi in più circostanze…”.

Che tipo di Champions auspica da parte del Milan?“Il Milan è una grande squadra a tutti gli effetti e deve affrontare le altre grandi squadra in Europa con questo tipo di convinzione. Già la scorsa stagione i rossoneri sono stati in grado di dare filo da torcere a ottimi club come Atletico e Liverpool. In questa, partendo dalla prima fascia, non si possono che avere sensazioni positive in ottica qualificazione”.

I rossoneri sono ancora i favoriti per lo scudetto?“Penso che il Milan abbia ottime possibilità di confermarsi. Non vedo perché pensare il contrario. Ho in mente un periodo decisivo ben chiaro…”.

Quale? “Io credo che, a marzo, si deciderà tutto. Chi starà al top tra Milan, Inter, Juve e Napoli riuscirà a spuntarla definitivamente. In questo senso, i rossoneri hanno ottime chance”.

Nel mese di marzo, il Milan disporrà di Ibra, che rientrerà a gennaio dall’infortunio. Che tipo di stagione prospetta dall’attaccante svedese?“Non è affatto finito, parla uno che ha giocato contro di lui e sa bene di che pasta è fatto. A livello di spogliatoio, sappiamo bene quello che rappresenta. Dal punto di vista tecnico, penso che possa ancora fare la differenza, con gol decisivi. Come ha sempre fatto”.

A cura di Luca Cavallero