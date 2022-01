Marelli: “Ecco perché Milan-Spezia non si può rigiocare” | ESCLUSIVA

L'ex arbitro Luca Marelli ha spiegato perché Milan-Spezia non può essere rigiocato nonostante l'evidente errore dell'arbitro Marco Serra

L'ex arbitro Luca Marelli ha spiegato perché Milan-Spezia non può essere rigiocato nonostante l'evidente errore dell'arbitro Marco Serra. Le dichiarazioni in esclusiva ai microfoni di PianetaMilan.it: "La definizione di errore tecnico non ha alcun fondamento. E' un errore di valutazione che, purtroppo, capita un po' a tutti gli arbitri. E' stato ricordato oggi un precedente simile in Genoa-Juventus, con rete di Motta convalidata nonostante il fischio dell'arbitro prima della rete. Episodio che ricordo nitidamente non perché abbia una memoria eccezionale ma perché ero il quarto uomo di quella gara. Non ci fu nessuna coda del Giudice Sportivo perché la Juventus non propose ricorso avverso il risultato della gara".